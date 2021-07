Da Redação

"Livramento", diz Nicole Bahls sobre fim de casamento

O fim do casamento entre a modelo Nicole Bahls e o empresário Marcelo Bimbi foi uma surpresa nos últimos dias. A modelo foi traída pelo ex-marido durante uma viagem ao Acre. Na viagem, o empresário se envolveu com a Influencer Digital Maryllia Gabriela, que disse estar com a consciência tranquila mesmo sendo apontada como a pivô da separação.

Nicole Bahls, comentou a revelação de que foi traída pelo ex-marido. "Deus me livrou não era para mim. Deus me mostrou e vida que segue, que ele seja feliz", indicou ao colunista Leo Dias, do portal "Metropoles".

Sem dar muitos detalhes sobre o término, Nicole ainda afirmou estar focada em sua carreira. "Não podemos obrigar ninguém nos amar. Melhor refúgio é o trabalho. Bola para frente", garantiu.

Foto de Casamento

Ativa nas redes sociais, Nicole usou uma foto de seu casamento em que aparecia abraçada ao amigo David Brazil para parabenizá-lo por seu aniversário. Diante do clique, uma internauta alfinetou: "Eu não entendi. Ela acabou de se separar e postou uma foto do casamento para homenagear um amigo". "Amigo que foi padrinho de um casamento que acabou. Doideira", completou ainda a seguidora.

Algum tempo depois, Nicole se posicionou e deu um conselho à internauta. "Maturidade, não é porque me separei que tenho que esquecer tudo de um dia pro outro. As coisas acontecem naturalmente no tempo de Deus e como ele achar melhor", escreveu a artista, acrescentando que seguia solteira: "Não tem outra pessoa na minha vida ainda, então, problema nenhum a foto ser do meu casamento".

