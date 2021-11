Da Redação

Lívia Andrade posa de biquíni e chama a atenção

A apresentadora Lívia Andrade mexeu com a internet neste final de semana. Em seu perfil do Instagram, ela postou fotos com ênfase no bumbum e deixou os fãs enlouquecidos.

“Ê laiá!”, escreveu na legenda a ex-contratada do SBT. Nas fotos, é possível ver a bela em passeio de lancha pela Flórida, nos Estados Unidos, onde curte dias de descanso.

Seguidores inundaram a publicação de elogios para Lívia. “Linda e poderosa”, escreveu um admirador. “Musa do verão”, disse outro. “Não dá pra falar outra coisa: gostosíssima”, enalteceu um terceiro.

Lívia tem 38 anos e ficou conhecida por participar do Jogo dos Pontinhos, um dos quadros mais bem-humorados do Programa Silvio Santos.