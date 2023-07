Lívia Andrade impressiona com fotos na piscina: "Dias quentes"

A apresentadora Lívia Andrade mostrou novos cliques curtindo o verão fora do Brasil. Nesta sexta-feira (21), a famosa, que integra o Domingão Com o Huck, da TV Globo, compartilhou fotos se refrescando em grande estilo e chamou a atenção.

Primeiro a musa abriu o álbum com um registro inusitado, no qual apareceu de costas e vendo que tinha na geladeira. Depois, a artista parou tudo ao surgir saindo da piscina com o corpo todo molhado. Confira no final da matéria.

"Dias quentes", disse Lívia Andrade ao mostrar um pouco de intimidade longe das câmeras. Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a beleza da loira. "As inimigas choram", brincaram. "Simplesmente linda", falaram.

Ainda nos últimos dias, a ex-apresentadora do SBT chamou a atenção ao publicar fotos na praia. Deslumbrante, a famosa, que recentemente comemorou a chegada de seus 40 anos.

