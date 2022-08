Lívia Andrade é contratada pela Globo: "Boatos que estava na pior"

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Lívia Andrade é a mais nova contratada da Globo

Lívia Andrade acabou com o silêncio e confirmou através de suas redes sociais que é a mais nova contratada da Globo. Ela irá reforçar o elenco do Domingão com Huck a partir deste mês, atuando em um dos quadros do programa de Luciano Huck.

continua após publicidade .

"E houve boatos que ela estava na pior", escreveu a ex-apresentadora do Fofocalizando em seu perfil no Twitter. Antes, ela havia publicado o vídeo da vinheta do plantão da Globo, bastante utilizado nas redes sociais quando alguém quer anunciar algo urgente.

A informação da ida de Lívia para a Globo foi noticiada em primeira mão pelo jornalista Leo Dias, do Metrópoles. E seus fãs começaram a lotar seu perfil nas redes sociais com perguntas sobre seu novo destino profissional. A ex-pupila de Silvio Santos confirmou, por escrito, que está a caminho da líder de audiência.

continua após publicidade .

"LÍVIAAAAAAAAAAA então é verdade? Já posso surtar?", escreveu a internauta Emily Silva. "Pode", respondeu a apresentadora. Antes, a mesma fã havia enviado a seguinte mensagem: "Antigamente eu surtava com essa notícia, ficava ansiosa mas sempre me decepcionava, então eu aprendi, vou esperar a Lívia dar a notícia final que aí sim eu surto e fico doida".

E a ex-SBT respondeu: "Vale a pena esperar, depois de tanta merda que saiu nos últimos tempos . Já aprendeu que infelizmente não dá pra acreditar nas notícias né kkkkk. Mas essa é verdadeira. Pelo menos a manchete que eu li", frisou.

Outra seguidora chegou a citar que alguns jornalistas haviam cravado a ida de Lívia Andrade para A Fazenda 14, e ela não perdeu tempo para debochar das especulações. "Amor, de tudo que inventaram por aí, isso foi de menos", escreveu a apresentadora.

Com informações do ig

Siga o TNOnline no Google News