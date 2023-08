Lívia Andrade chama atenção em dia na praia: "Sequência refrescante"

A apresentadora Lívia Andrade, que faz parte do elenco do programa Domingão com Huck, está curtindo uma temporada nos Estados Unidos, e aproveitou o dia ensolarado desta terça-feira (22), para renovar o bronzeado em uma praia.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista compartilhou uma sequência de fotos em que aparece de biquíni, exibindo seu corpo escultural ao fazer várias poses enquanto se refrescava no mar. Na legenda, ela celebrou o momento de lazer. "Sequência refrescante", escreveu a famosa.

Os internautas rasgaram elogios para Lívia nos comentários. "Linda", disse uma seguidora. "Uma das mulheres mais lindas da televisão brasileira", afirmou outro. "Sereia sensacional", comentou uma fã. "Uma bela sequência refrescante", falou mais uma.

Durante as férias, Lívia acabou sofrendo um "acidente". Ela quebrou o dente e precisou procurar a ajuda de um dentista. Nos Stories do Instagram, ela surgiu em um consultório nos Estados Unidos após quebrar um pedacinho do dente, e confessou que estava com medo por não estar em seu país.



"A gente tá de férias e ela faz o que nas férias? Ela se acaba todinha, ela quebra unha, ela quebra os dentes, não sei vou mostrar pra vocês o dentinho quebrado, acabou com minha dignidade. Gente, é só a pontinha do dente da frente, fiquei nem aí muitos dias, mas não dá, preciso da minha dignidade", falou.

