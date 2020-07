Lives deste domingo: Marília Mendonça e Maiara e Maraisa, Diogo Nogueira e mais

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Hoje o dia será repleto de lives para garantir entretenimento de todos os gostos durante o domingo. Cerca de 20 apresentações estarão disponíveis na internet.

Os ritmos do dia serão predominantemente dançantes para celebrar o São João, mesmo que a distância.

Uma das novidades de hoje será a primeira Parada do orgulho LGBT+ transmitida online. O evento normalmente acontece na avenida Paulista, mas devido às medidas de isolamento social, este ano será transmitido ao vivo.

O sambista Diogo Nogueira também vai se apresentar às 12h com a sua "Live dos Namorados", celebrando o final de semana após a data.

Os sertanejos Jads e Jadson se apresentam às 13h para levar muita música aos seus fãs e também fazer arrecadações para o combate ao novo coronavírus.

O "Carnaforró" será uma apresentação comanda pela banda Chiclete com Banana às 14h e promete fazer o público tirar o pé do chão.

Uma apresentação muito divulgada pelas artistas é a "Live das Patroas", comandada pela dupla Maiara e Maraisa e pela sertaneja Marília Mendonça. A transmissão começa às 17h.

Também em comemoração ao São João, a banda Falamansa vai se apresentar às 18h.

Confira quando, como e onde assistir às lives de hoje:





Diogo Nogueira

Horário: 12h

Onde assistir: Canal oficial do Diogo Nogueira no Youtube





Nilson Vianna

Horário: 12h

Onde assistir: Canal oficial do Nilson Vianna no Youtube





Jads e Jadson

Horário: 13h

Onde assistir: Canal oficial do Jads e Jadson no Youtube





Bilão da Canção

Horário: 14h

Onde assistir: Instagram do Bilão





Chiclete com Banana

Horário: 14h

Onde assistir: Canal oficial do Chiclete com Banana no Youtube





Parada do Orgulho LGBT+

Horário: 14h

Onde assistir: Canal oficial do Youtube Brasil





Baião de Barro

Horário: 15h

Onde assistir: Canal oficial do Baião de Barro no Youtube





Arthur Espíndola

Horário: 15h30

Onde assistir: Instagram do Arthur Espíndola





Cristian Ferraz e Marcela Lins

Horário: 16h

Onde assistir: No Canal Leo Divulgações





Taty Girl

Horário: 16h

Onde assistir: Canal oficial da Taty Girl no Youtube





Forró Real e Wallas Arrais

Horário: 17h

Onde assistir: Canal Sua Música no Youtube





Kenedy Trindade

Horário: 17h

Onde assistir: Instagram do Kenedy Trindade





Marília Mendonça e Maiara e Maraisa

Horário: 17h

Onde assistir: Canal oficial da Marília Mendonça no Youtube





Edson Gomes

Horário: 18h

Onde assistir: Canal oficial do Edson Gomes no Youtube





Fabiano Ferreira

Horário: 18h

Onde assistir: Canal oficial do Fabiano Ferreira





Falamansa

Horário: 18h

Onde assistir: Canal oficial do Falamansa no Youtube





Reggaetown

Horário: 18h30

Onde assistir: Instagram da banda Reggaetown





Encontro de artistas paraenses

Horário: 19h

Onde assistir: Instagram oficial do Diboa Festival





Larissa Leite

Horário: 20h

Onde assistir: Instagram da Larissa Leite.





