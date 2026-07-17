Lito Sousa revela que está com câncer de próstata e vai passar por cirurgia

O especialista em aviação e influenciador Lito Sousa, 59 anos, anunciou nesta sexta-feira (17) que foi diagnosticado com um tumor maligno na próstata e um tumor não maligno no reto. Ele compartilhou a notícia com seus milhões de seguidores em um vídeo emocionado nas redes sociais. Assista abaixo

📰 LEIA MAIS: Craque Neto imita foto de Virginia no colo de Vini Jr. e senta no colo de jornalista

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo o piloto, o diagnóstico foi confirmado há cerca de três meses, após exames de biópsia. "Estou com câncer de próstata. É um tipo intermediário em questão de agressividade e em breve eu vou ter que fazer uma cirurgia. E junto vem o pacote de possibilidades de intercorrências que podem ocorrer pela realização da cirurgia", afirmou.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lito contou que sempre realizou exames de rotina, inclusive o toque retal, e que mesmo assim o câncer não foi identificado antes. Ele também revelou que uma atividade suspeita foi detectada no pulmão durante os exames pré-operatórios, e que precisará fazer uma nova biópsia. Além disso, sente há quase um mês uma dormência no braço esquerdo, cuja causa ainda não foi descoberta.

"Esses meses têm sido desafiadores para mim, tanto em nível físico como emocional. Mas só agora me sinto mais confiante em compartilhar esse recorte inédito da minha vida com vocês", desabafou. "Essa família que a gente construiu aqui na internet não é só de 'pousos perfeitos'. É de vida real, com toda a turbulência que ela trouxer. Estou em manutenção, não em queda."

Quem é Lito Sousa

Lito Sousa, 59 anos, é profissional da aeronáutica há mais de 36 anos, com passagens por Varig e United Airlines como mecânico de aeronaves internacionais. Ganhou popularidade ao explicar o funcionamento de aviões de forma simples, ajudando passageiros a lidar com o medo de voar. Ele acumula milhões de seguidores nas redes sociais e no YouTube.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE











