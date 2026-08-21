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SAÚDE

Lito Sousa recebe diagnóstico de doença degenerativa rara e sem tratamento

Esposa do youtuber afirmou que a família prepara estrutura de home care enquanto o influenciador mantém a lucidez

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Lito Sousa recebe diagnóstico de doença degenerativa rara e sem tratamento
Autor Especialista em aviação e influenciador Lito Sousa - Foto: Reprodução/Instagram

O especialista em aviação e influenciador Lito Sousa, do canal Aviões e Músicas, foi diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob, uma condição neurodegenerativa rara, progressiva e sem tratamento disponível. A informação foi compartilhada por sua esposa, Mila Seidl, em vídeo publicado nas redes sociais após semanas de silêncio da família sobre o estado de saúde do criador de conteúdo. (Veja o vídeo abaixo)

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O diagnóstico definitivo ocorreu após uma longa investigação médica no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Lito já enfrentava um tratamento contra o câncer de próstata quando desenvolveu um quadro de encefalite. Inicialmente tratada como uma condição autoimune, a suspeita de Creutzfeldt-Jakob era considerada a hipótese menos provável pela equipe médica devido à raridade da enfermidade e à apresentação atípica do quadro, que começou com perdas motoras em vez da deterioração cognitiva comum.

Mesmo submetido a procedimentos agressivos como plasmaférese e novos ciclos de pulsoterapia durante o período de exames, o resultado do teste confirmou a presença da doença. Segundo Mila, o influenciador já perdeu parte significativa dos movimentos do corpo, mas permanece com a lucidez preservada. Orientado pelos médicos a aproveitar o período de capacidade verbal e cognitiva, Lito conversou com o filho do casal, de 7 anos, sobre o ciclo da vida e planeja gravar um vídeo para seu público.

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Diante do avanço do quadro, a família optou por dar sequência ao acompanhamento em casa e tenta viabilizar junto ao plano de saúde uma estrutura de home care com cuidador 24 horas. A esposa do influenciador relatou que chegou a pesquisar estudos clínicos nos Estados Unidos e na China, mas descartou a participação devido às dificuldades de deslocamento e ao risco de recebimento de placebo em testes. Ela pediu orações aos seguidores e solicitou que o público evite comentários ofensivos nas redes sociais.

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