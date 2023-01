Lista oficial: saiba quem são os participantes do BBB 23

Da Redação

Nesta quinta-feira, 12, a TV Globo divulga a tão esperada lista de participantes do BBB 23. A emissora revela todos os nomes dos participantes famosos e anônimos ao longo da programação da TV aberta, até o final do dia. Os anúncios são feitos nos intervalos comerciais dos programas.

Nesta manhã, os dois primeiros brothers, que participaram da Casa de Vidro, já foram anunciados.

Após votação, Gabriel Tavares e Paula Freitas foram os escolhidos para entrar no reality show. Ele recebeu 64,60% dos votos do público, e ela 60,55%. Já Manoel e Giovanna, que receberam 35,40% e 39,45% dos votos, respectivamente, estão fora da casa mais vigiada do Brasil.

Quer saber quem são os confinados? Acompanhe a divulgação parcial da lista:

Paula - Casa de Vidro



Paula é natural de Jacundá, no Pará, é a biomédica Paula e tem 28 anos. Ela trabalha em um laboratório de análises clínicas de sua cidade. Ela está solteira depois de terminar um namoro de seis anos. Ela conta que sua terapia é dançar e se considera tagarela, briguenta e emocionada, mas afirma que com ela “não tem tempo ruim”. Ela também diz que é gentil e carinhosa.

A futura a sister não esconde que seu objetivo com o BBB é ganhar dinheiro. No passado, se contentaria com a experiência de participar do programa, mas hoje o reality é uma competição valendo tudo ou nada. “Tem gente que quer fama, quer mudar o mundo inteiro; eu só quero esse dinheiro para mudar de vida”, declara.

Gabriel - Casa de Vidro



O administrador e modelo Gabriel tem 24 anos e é de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Cresceu com pais separados, mas que sempre tiveram uma boa relação. Enquanto a mãe o mimava, o pai colocava seus pés no chão. Fez faculdade de Administração em São Paulo, mas com o tempo percebeu que o mundo “terno e gravata” não era para ele. Na pandemia, passou um período no interior e resolveu “virar a chave”. Mudou-se para Florianópolis, começou a investir na carreira de modelo e hoje, além da profissão, administra alguns imóveis da família para complementar a renda.

Como participante da casa mais vigiada do Brasil, Gabriel tem um objetivo claro: ganhar o prêmio para investir na carreira. “Quero entrar no BBB para ficar rico, milionário”, destaca ele, que não almeja ficar famoso após o programa.

Aline Wirley - Camarote



Aline Wirley tem 41 anos, nasceu na cidade de São Paulo e foi criada em Cachoeira Paulista, no mesmo estado. Hoje mora no Rio de Janeiro, é casada e tem um filho. Em 2002, depois de vencer um reality musical, tornou-se uma das integrantes da banda Rouge. Antes da fama, estudou teatro, trabalhou como telefonista e como empregada doméstica para se sustentar. Depois que a banda acabou, se “reencontrou” como atriz de espetáculos musicais. Desde 2008, participa de grandes montagens da Broadway e de peças brasileiras, e acumula trabalhos no teatro, na TV e no cinema. Em 2022, participou da segunda temporada do ‘The Masked Singer Brasil’ e, recentemente, uma reunião do Rouge mobilizou uma legião de fãs, que lotou os shows da banda. “Eu virei, sou e sempre vou ser uma Rouge”, comenta.

Cezar - Pipoca



Cezar é de Salvador, na Bahia, é enfermeiro e tem 34 anos. Ele está solteiro e trabalha na UTI neonatal e na emergência de dois hospitais. Ele gosta de passear de lancha e de praticar wakeboard e viajar. Ele diz que é o 'louco do rolê', é romântico e sonhador. “Sou a cara do povo: engraçado, divertido, gosto de estar sempre no meio da roda curtindo. Também sou muito guerreiro e de bem com a vida”, disse. Ele quer ganhar o prêmio e diz que não vai fazer média com ninguém.

Bruna Griphao - Camarote



A atriz Bruna Griphao tem 23 anos e é natural do Rio de Janeiro. Ela começou a atuar em novelas aos 10 anos de idade. Em seu currículo, ela já atuou em Avenida Brasil, Malhação Casa Cheia, Haja Coração, Orgulho e Paixão e Nos Tempos do Imperador. Ela gosta de desenhar, pintar e cantar. Ela se descreve como uma pessoa intensa, extrovertida e impulsiva. “Eu vejo o BBB como o maior desafio da minha vida. É uma oportunidade única, que eu não vou deixar passar”, disse ela, que está solteira.

Gustavo - Grupo Pipoca



O fazendeiro e empresário Gustavo tem 27 anos, nasceu em Sinop, no Mato Grosso, e vive em Primavera do Leste. Ele já trabalhou como pedreiro e abriu uma empresa no ramo da Construção Civil. Ele diz que é vaidoso e gosta de malhar todos os dias da semana. Musculoso, ele brincou: “A mulherada chama de agroboy”. Ele entra solteiro na casa do BBB e não descarta viver um romance no reality show. “Estou na flor da idade. Quero aproveitar essa juventude”, afirmou ele.

Outros participantes serão revelados ao longo do dia.

