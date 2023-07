Lionel Messi é parado pela polícia após quase causar acidente nos EUA

Siga o TNOnline no Google News

Nesta sexta-feira (14), o jogador de futebol Lionel Messi chamou atenção na internet por um detalhe um tanto quanto perigoso! Recentemente mudado para Miami, na Flórida, Estados Unidos, o craque e campeão do mundo acabou sendo parado pela polícia local após quase causar um acidente.

Segundo informações do TyCSports, o argentino não viu o sinal vermelho, acelerou seu veículo e furou a preferencial, fazendo com que quase acontecesse um acidente em uma rua movimentada de Miami.

Ainda de acordo com informações do periódico norte-americano de esportes, Messi chegou a ser multado pela polícia local. Nesta sexta (14), o craque também virou notícia após ser visto passeando pelo mercado com sua família, fazendo compras e agindo normalmente.

Lionel Messi foi multado pela polícia em Miami. Jogador não viu o sinal vermelho e acelerou seu automóvel quase ocasionando um acidente em uma rua movimentada.



Lionel Messi se tornou recentemente o mais novo morador da cidade de Miami, após deixar o clube francês Paris Saint-Germain para atuar nos Estados Unidos pelo Inter Miami, time que tem como dono o ídolo inglês, David Beckham. A intenção do argentino era jogar em uma liga mais calma e com menos jogos, para começar a pensar em sua possível aposentadoria daqui alguns anos.

