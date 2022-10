'Lift Me Up': Rihanna lança nova música solo após seis anos

Da Redação

Intitulada "Lift Me Up", a faixa é a primeira música da "Bad Girl" desde seu álbum de 2016

A cantora Rihanna emocionou a internet ao lançar sua primeira música solo em seis anos. Nesta sexta-feira (28), a estrela pop disponibilizou uma balada emotiva escrita em homenagem ao falecido ator Chadwick Boseman.

Intitulada "Lift Me Up", a faixa é a primeira música da "Bad Girl" desde seu álbum de 2016, e faz parte da trilha sonora no próximo filme da Marvel “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre”.

O longa é a sequência do sucesso de bilheteria de 2018, "Pantera Negra", no qual Boseman interpretou o rei T’Challa. O ator faleceu em 2020, após perder uma batalha de quatro anos contra um câncer de colo. O artista tinha apenas 43 anos.

“Abençoada por ter escrito essa música em homenagem a Chadwick Boseman e ainda mais abençoada por ouvir a incrível @badgalriri cantá-la com perfeição”, escreveu Tems, coautora da música, no Instagram, fazendo referência a Rihanna.

"Falar com Tom Ryan e ouvir suas orientações para o filme e a canção, eu queria escrever algo que fosse como um abraço caloroso em todas as pessoas que perdi em minha vida. Tentei imaginar como seria se pudesse cantar para elas agora e expressar o quanto sinto a falta delas. Rihanna sempre foi uma inspiração para mim, então ouvi-la transmitir esta canção é uma grande honra”, contou, ainda, Tems.

fonte: Reprodução/Instagram

Nos últimos anos, Rihanna, cujos sucessos no topo das paradas incluem “Umbrella”, “Diamonds” e “Work”, desenvolveu suas linhas de maquiagem e lingerie. Ela deu à luz um bebê em maio com seu parceiro, o rapper A$AP Rocky.





Fonte: Informações RicMais.

