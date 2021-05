Li Melchert é sucesso por levar conhecimento sobre TV a web

Continua após publicidade

Lilian Melchert é uma ruivinha que dá o que falar na internet. Ela é dona do canal ‘Que diabos?’, no YouTube, onde fala de tudo um pouco e faz sucesso trollando toda sua família, principalmente sua mãe. Ela, que é publicitária, trabalhou muito tempo fazendo campanhas para TV e levou todo esse conhecimento para seus projetos on-line, virando um febre nas redes sociais.

Li fazia campanhas para TV e internet, ganhando em torno de R$ 7 mil por mês como publicitária em uma grande agência. Mas decidiu largar tudo e se dedicar 100% no seu projeto on-line: seu vlog no YouTube. Hoje ganha em torno de R$ 100 mil em monetização e campanhas publicitárias com parceiros famosos, como C&A e Amazon.

Apesar do mundo está bem globalizado e as principais redes de TV estarem presente na internet, a vida digital é muito diferente da vida na telinha, e por isso, a ‘guerra’ entre as estrelas das redes sociais e as estrelas da televisão ainda é grande. “Quando a Giovanna Ewbank criou um canal no YouTube, os youtubers reclamaram falando que ela já tem espaço na tv, e quando a Kefera pegou um papel de atriz na Globo, os globais reclamaram falando que ela já tem espaço na internet”, explica Li.

Porém, há espaço para todos nos dois ambientes, tanto na TV, quanto na internet. Basta ver o sucesso de nomes como os citados acima, Giovanna Ewbank e Kefera, que conseguiram brilhar e encantar nos dois locais. E com certeza Li seria outro nome fácil de fazer sucesso nos dois estilos de mídias.

Mas para a ruivinha, ainda não é o momento para pensar fora da internet, que é a ‘casa’ que a acolheu e lhe rende frutos até hoje. Mas quem sabe no futuro não veremos Li Melchert brilhando em diversos tipos de mídias?

Saiba mais sobre Li Melchert através dos seus canais oficiais:

Instagram: https://www.instagram.com/limelchert

TikTok: https://www.tiktok.com/@limelchert

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCVM8Jz1fKsMxr6cyuuF4KUA