Leyla Arrais relembra início da carreira e fala sobre 'pensar grande'

Quem vê o sucesso que a comediante e digital influencer Leyla Arrais faz na internet, não imagina o quanto ela batalhou para conquistar seu espaço nesse universo. Ao apostar no humor e em temas que são tabus, como bissexualidade, ela conseguiu se destacar nas redes sociais e superar os desafios que enfrentava até então, inicialmente como entregadora de panfleto, vendedora de sanduíche na rua e depois como instrutora de academia. Hoje, a jovem de apenas 22 anos reúne mais de 5 milhões de seguidores entre seus perfis no Instagram, TikTok e Kwai e alguns de seus vídeos chegam a somar mais de 33 milhões de visualizações.

Nascida em Bacabal, no Maranhão, Leyla começou a trabalhar muito cedo, com apenas 14 anos, porque sabia que precisava ganhar o seu próprio dinheiro para se tornar uma mulher independente e afirma que, para isso, sempre pensou grande. “Eu queria ganhar o meu trocado e nunca tive medo de me arriscar. Eu vendia sanduíche na rua já imaginando que eu poderia ser dona de uma franquia de lanchonetes, por exemplo, eu sonhava alto e sempre fui assim”, explica.

Com a venda e a entrega de panfleto, a adolescente na época conseguia tirar um valor razoável, mas ela queria mais e sabia que precisava se arriscar. Como sempre gostou de treinar, aos 16 anos a maranhense já entendia um pouco sobre musculação e foi chamada para ser instrutora em uma academia.

“A princípio eu ganharia menos, mas poderia ter contato com mais pessoas, ter mais conhecimento, tem meus próprios alunos como personal e foi isso que eu fiz”. Leyla trabalhou por um ano no local e, na época, decidiu iniciar uma faculdade de Educação Física. “Mudei de cidade, deixei minha família e fui viver sozinha. Foi um período difícil, mas fiz até o sétimo semestre do curso. Naquele momento eu entendi que ainda não era aquilo que eu queria para a minha vida”.

Foi então que a influenciadora, que usava as redes sociais apenas para apresentar seu trabalho de personal, decidiu se dedicar somente a Internet. “Eu tinha que me arriscar mais uma vez. Eu sempre mirei na Lua e trabalhei para isso, mas se eu atingisse a estrela primeiro já estava bom, porque esse era o primeiro passo para chegar na Lua e foi com esse pensamento que eu sempre fiz tudo na minha vida”.

Com muito esforço e humor, Leyla produziu centenas de vídeos que viralizaram ao longo do último ano e hoje é referência de humor, tento trabalhado já, inclusive, em parceria com artistas e comediantes como Windersson Nunes e Tirulipa. “Meu conselho para as pessoas que desejam ingressar nesse mercado é só começar. Comece com o que você tem e não espere apoio de outras pessoas, apenas faça o que você acredita”, finalizou a jovem que hoje tem como principal meta fazer outras pessoas sorrirem com o seu trabalho.

