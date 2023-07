Lexa ostenta com biquininho de corrente e exibe corpo: 'Espetáculo'

Poderosa, a esposa de MC Guimê apareceu com um biquíni de alcinhas de corrente

Siga o TNOnline no Google News

A cantora Lexa impressionou os fãs nesta quinta-feira (13), ao aparecer deslumbrante em uma série de cliques publicados nas redes sociais. De férias, ela apareceu exibindo seu corpaço em clima de ostentação.

É que ela está na Sardenha, no litoral italiano. Poderosa, a esposa de MC Guimê apareceu com um biquíni de alcinhas de corrente e impressionou pelo estilo e elegância. As curvas da musa também ficaram em evidência.

Nos comentários, o corpão de Lexa impressionou. "Amor da minha vida", comentou um. "Amo te ver assim, feliz... Aproveita muito, meu amor", declarou outro. "Um espetáculo de mulher, passo mal com esse corpo", escreveu outro.

Nas últimas semanas, Lexa e MC Guimê reataram o casamento após as polêmicas protagonizadas pelo funkeiro no BBB 23, quando ele foi acusado de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez, que fazia intercâmbio no reality show brasileiro.

Fonte: Revista Caras.

