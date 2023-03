Lexa muda o visual após polêmica com MC Guimê: "Agora só o 'trampo'"

Da Redação

A funkeira renovou o loiro e cortou as madeixas

Após toda a polêmica envolvendo o brother MC Guimê e o caso de importunação sexual dentro da casa do BBB23, a esposa do funkeiro, Lexa, decidiu focar no trabalho e surgiu com um novo visual nas redes sociais nesta segunda-feira (20).

Depois de aparecer aos prantos nos stories do Instagram, a cantora optou por virar a página e focar em si mesma no meio de todo esse turbilhão envolvendo o marido. "Ontem à noite quis dar um tapa no visual e esse amigo Nildo querido abriu o salão tarde da noite pra me atender", escreveu.

- LEIA MAIS: MC Guimê presta depoimento após expulsão do BBB: "Tentando resolver"

Nas imagens compartilhadas no seu perfil oficial do Instagram, a artista apareceu com o loiro renovado e com os fios bem mais curtos do que o habitual. Lexa foi só elogios para o profissional: "Um homem de Deus e um lindo coração", enalteceu o colega.





Apenas trabalho!

Ainda nesta segunda, a cantora reforçou que seu foco agora é apenas o trabalho. A funkeira postou um story em um estúdio de gravações e afirmou estar ouvindo suas novas músicas. Além disso, ela também compartilhou uma foto e escreveu: "A meta agora é só o trampo".

Nos comentários, os fãs da artista ofereceram muito apoio e compararam a brasileira com a cantora Shakira ao comentarem a música da artista colombiana: "As mulheres já não choram, as mulheres faturam". Veja:





