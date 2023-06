Lexa e MC Guimê reatam casamento após 3 meses separados

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Após uma separação que durou três meses, os funkeiros Lexa e MC Guimê reataram o casamento. A notícia foi anunciada pelo próprio casal em postagens nas redes sociais informando que estão juntos novamente.

continua após publicidade

"Vocês sabem que minha vida pessoal sempre foi muito discreta, nosso casamento sempre foi muito feliz, aliás, 8 anos incrivelmente vividos e sem nenhuma polêmica", diz Lexa no início da postagem.

- LEIA MAIS: Lexa anuncia fim do casamento com MC Guimê após sete anos juntos

continua após publicidade

"Durante esse pós vi dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender. Seguimos por aqui.. na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal. @mcguime te amo."

O rapper também falou da reconciliação em seu Instagram.

"O quanto eu te amo não tá escrito. Nem no verso mais bonito. Com vc, aprendi e aprendo coisas lindas sobre amar, viver e ser realmente feliz. Estar ao seu lado, me faz tão bem q vc nem imagina…", diz.

continua após publicidade

Eles tinham se separado depois de Guimê ter sido eliminado no "BBB 23" por ter passado a mão no corpo de Dania Mendez sem o consentimento dela.



As informações são do G1.

Siga o TNOnline no Google News