Lexa aposta em minissaia transparente em passeio de barco

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A cantora Lexa surpreendeu os fãs ao abrir um novo álbum de suas férias na Grécia. Em viagem pela Europa, ela curtiu um passeio de barco em um lindo dia de sol e aproveitou para atualizar suas fotos no feed.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Separação? Entenda os rumores envolvendo o casamento de Harry e Meghan

Nas novas imagens, a morena apareceu de biquíni azul e minissaia com transparência ao posar em vários ângulos diferentes durante seu passeio especial. “Vivendo do jeito que eu amo viver!”, disse ela na legenda.

continua após publicidade

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza da artista. “Como é maravilhosa”, disse um seguidor. “Linda demais”, afirmou outro. “Diva é diva”, declarou mais um.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



continua após publicidade

Sobre reatar seu casamento:

No programa Altas Horas, Lexa e MC Guimê falaram sobre a reconciliação deles após a crise. Em certo momento, o apresentador do programa, Serginho Groisman, perguntou como que a cantora descobriu sobre a situação que envolvia a influenciadora digital e intercambista mexicana Dania Mendez, que foi apalpada por Guimê durante uma festa do reality show da TV Globo.

Siga o TNOnline no Google News