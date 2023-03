Lexa anuncia fim do casamento com MC Guimê após sete anos juntos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Lexa e MC Guimê

Lexa não cogita seguir casada com MC Guimê. A cantora já comunicou a decisão para a família e também para o funkeiro, e deve anunciar para os fãs em breve.

continua após publicidade .

Esta coluna de Splash conversou com pessoas próximas a Guimê, que afirmaram que ele não recebeu bem a notícia sobre o fim do casamento, e está passando por um período bastante difícil, decidindo se manter em total silêncio.

O cantor apagou quase todas as fotos de suas redes sociais e, além de deixar um coração remendado na foto de perfil, publicou a frase: "Sempre que Deus quer fazer um homem grande, ele o quebra em pedaços primeiro".

continua após publicidade .

A assessoria de Guimê disse que ele não falará sobre o assunto no momento. Já a assessoria de Lexa não retornou o contato.

- LEIA MAIS: Lexa fala sobre polêmica envolvendo Guimê: 'Choque de realidade'

Lexa se preocupou em acolher Guimê após a eliminação dele do "BBB 23". Ela havia combinado de apoiá-lo no reality, e assim fez. Neste momento, a cantora contou com o incentivo da mãe, Darlin Ferrattry, para perdoar o funkeiro. Mas não adiantou.

continua após publicidade .

Conforme noticiado pelo jornal "Extra" hoje, Lexa já falou para amigos que perdeu a confiança e a vontade de continuar com Guimê, e que acredita que terminar o casamento seja o mais coerente a fazer.

A coluna também procurou Darlin Ferrattry. Assim que ela soube do que se tratava, não respondeu mais às mensagens.

Pessoas próximas a Lexa contaram a este colunista de Splash que a intenção da cantora é se separar, mas que não foi uma decisão fácil.

continua após publicidade .

"Ela acreditava muito na reconciliação com o Guimê após o período em que estiveram separados no fim do ano. Depois disso apostou muito nele no reality, e tinha certeza que iam melhorar muito quando ele saísse. Foi frustração atrás de frustração", disse uma fonte da coluna.

De qualquer forma, Lexa pretende ser bastante cautelosa antes de fazer o anúncio sobre o rumo do relacionamento. Além de não prejudicar o ex, ela quer também não correr o risco de dizer algo e depois se arrepender.

Vale lembrar que, conforme noticiado com exclusividade por Splash, Lexa pode ser obrigada a pagar uma dívida de MC Guimê em um processo no qual o rapper foi condenado.

Guimê perdeu uma ação contra os donos de um imóvel comprado em Alphaville em 2016, condenado a pagar os advogados da parte vencedora. A Justiça pede R$ 421 mil, mais correção, pelo não pagamento. Desembargadores permitiram que até 30% dos rendimentos mensais da cantora sejam penhorados para pagar a dívida.

Com informações: Splash/UOL

Siga o TNOnline no Google News