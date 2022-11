Leticia Spiller toma banho de rio com os filhos: 'A vida é tão rara'

Da Redação

"Sextou" para Leticia Spiller e sua família. A artista compartilhou um vídeo no seu perfil do Instagram em que aparece em um momento de lazer, em um rio, com os filhos Pedro, de 26 anos, e Stella, de 11.

Nesta sexta-feira (18), a atriz celebrou a vida na legenda da publicação. "A vida é tão rara…. Vamos aproveitar! Bom final de semana para vocês!", escreveu.

Pouco depois de completar 49 anos, em junho deste ano, Leticia contou em entrevista à Quem que tem refletido sobre a chegada aos 50. Analisando sua vida e carreira, a atriz disse se orgulhar do que construiu e afirmou que deseja ter tempo de realizar novos planos, também ao lado do marido, o músico uruguaio Pablo Vares.

"Acho que a vida é curta e a gente tem que aproveitar ao máximo. Dá essa impressão de que ainda tem muita coisa para fazer. Eu fiz bastante coisa, mas ainda quero fazer tanta. Será que vai dar tempo? Tomara que dê. Quero viajar para muitos lugares, estudar mais, fazer produções teatrais e cinematográficas, atuar muito, educar bem os meus filhos - que é minha principal missão - quem sabe ter netos, bisnetos, mais um filho, cantar mais… a gente tem essa parceria", disse ela sobre Vares, com quem é casada desde 2017.

Na ocasião, a atriz também falou sobre os filhos e a importância de ter tempo de qualidade com eles. "Um já não é mais criança, mas é minha criança grande e nunca vai deixar de ser. São idades muito distantes uma da outra. É legal estar junto, e morro de pena quando um não pode estar", contou.

Fonte: Revista Quem.

