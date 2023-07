Leticia Colin radicaliza e exibe novo visual: ''Camaleônica''

Siga o TNOnline no Google News

A atriz Letícia Colin, intérprete de Vanessa em Todas as Flores, decidiu radicalizar o visual e surpreendeu seus seguidores ao exibir o novo look nas redes sociais após o fim das gravações da primeira novela do Globoplay!

Na segunda-feira, 03, a artista mostrou que deu adeus à personagem dando uma repaginada no visual. Ela manteve os cabelos curtinhos e adotou uma nova cor, o ruivo, e compartilhou o resultado em sua conta no Instagram.

-LEIA MAIS: Letícia Colin e novela da Globo são indicados ao Emmy Internacional

"É amores… Nada como uma transformação para se despedir de um personagem", iniciou ela na publicação. "Esse acobreado me encantou e o melhor: foi super confortável, rápido e meu cabelo tá puro brilho e maciez", disse, citando o reponsável pela transformação, Bruno Viana: "Nos vemos já já, porque sim, eu sou a camaleônicaaaa", brincou ainda.

Nos comentários, Colin recebeu chuva de elogios. "Ahhhh como se fosse possível: lá está ela... Ainda mais linda", disse Tata Werneck. "Uauuuuu ficou uma deusa", exaltou Giovanna Lancellotti. "Você é diva", destacou Ana Clara Lima. "Há muito tempo eu não via uma vilã tão maravilhosa!!! Que saudade da Vanessa!", "Não existe uma versão ruim dessa mulher! Belíssima!", "Ameii, Le!! Muito lindaa", disseram alguns fãs.

Fonte: Revista Caras.

