Letícia Colin faz apelo por vacina contra a Covid para filho de 3 anos

Letícia Colin usou suas redes sociais para comentar a suspenção da aplicação da 2ª dose

Atualmente no ar na novela Todas as Flores, do Globoplay, Letícia Colin usou suas redes sociais na manhã deste sábado (12), para comentar a suspenção da aplicação da 2ª dose da vacina contra a Covid para crianças de 3 e 4 anos pela prefeitura do Rio de Janeiro.

Mãe do menino Uri Colin, de 3 anos, fruto da relação com o também ator Michel Melamed, a atriz apareceu indignada e criticou a medida.

“Todo mundo sabe que tenho um filho de 3 anos, e estou na mesma situação de todos os pais e mães de brasileiros: sem vacina contra a Covid para o meuu filhote. Mais uma vez o governo federal repete o crime da pandemia, de não providenciar vacina para a população, e a gente está num novo surto de Covid. Isso é muito grave, e a gente precisa cobrar. Eu quero vacina para o meu filho, para os amigos dele, e para todas as crianças do nosso país. Crianças vacinadas, urgente!”, bradou Letícia Colin.

Cadê vacina pras nossas crianças?😥 pic.twitter.com/ltTc6gEorg — Letícia Colin (@LeticiaColin) November 12, 2022





