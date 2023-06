Letícia Cazarré revela preocupação com saúde da filha: "Nunca se sabe"

Letícia Cazarré usou suas redes sociais para fazer um desabafo sincero na noite desta terça-feira (13). A esposa do ator Juliano Cazarré revelou um receio sobre o estado de saúde da filha, a pequena Maria Guilhermina, de apenas 11 meses, que precisou passar por uma nova cirurgia recentemente e agora recebe cuidados em casa.

continua após publicidade

Depois de um dia corrido na rotina com os cinco filhos, Letícia contou que precisou abrir uma cerveja e pediu para que suas seguidoras deixassem os julgamentos de lado: "Cuidado, gatilho: se me encontrar tomando uma cerveja na terça à noite, não me julgue. Minha vida provavelmente está merecendo uma dessas mais do que a sua", ela desabafou.

- LEIA MAIS: Como Paolla Oliveira e o namorado se conheceram? Relembre o romance

continua após publicidade

Letícia também revelou que guarda o cartão de identificação do hospital de Maria Guilhermina, com medo de que ela possa voltar a ser hospitalizada novamente: “Confesso que continuo guardando o crachá da Beneficência português de São Paulo desde a primeira internação. Nunca se sabe o dia de amanhã”, a mãe da bebê confessou.

Ainda durante a noite, Letícia mostrou que estava monitorando os aparelhos da pequena, que nasceu com Anomalia de Ebstein, uma doença rara no coração. Desde que chegou ao mundo, a menina já passou por diversos procedimentos cirúrgicos e internações.

Além de Guilhermina, Letícia e Juliano também são pais de Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena.

continua após publicidade





Fonte: Revista Caras.

Siga o TNOnline no Google News