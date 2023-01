Letícia Cazarré atualiza estado de saúde da filha caçula: 'Bem melhor'

Da Redação

Letícia aproveitou o momento para tomar café da manhã ao lado da filha nesta quarta-feira (04)

Letícia Cazarré atualizou o estado de saúde da filha caçula, a pequena Maria Guilhermina de 6 meses de idade. A neném nasceu em agosto de 2022 com anomalia de Ebstein, uma doença rara no coração, e, desde então, segue internada em recuperação.

“Depois de uma virada de ano emocionante na UTI (à la Maria Guilhermina), hoje esse docinho acordou bem melhor”, expressou Letícia, que aproveitou o momento para tomar café da manhã ao lado da filha nesta quarta-feira (04).

fonte: Reprodução/Instagram

Letícia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré, aproveitou o Instagram para desejar um feliz Natal aos seguidores. A jornalista utilizou uma foto de Maria Guilhermina, de 6 meses de idade, para agradecer as orações e deixar uma mensagem da filha caçula.



“Em seu primeiro Natal, Maria Guilhermina deseja a todos vocês muito amor, paz e alegria. Muito obrigada por terem rezado por nós, mandado mensagens de apoio e carinho e por se lembrarem dela com tanta frequência”, escreveu a matriarca da família.

“Dizem que lembrar-se de alguém com carinho é como fazer uma oração por essa pessoa. Que Deus aceite as orações e as lembranças que brotaram dos vossos corações. Viva o menino Jesus”, completou Letícia.





Fonte: Informações Metrópoles.

