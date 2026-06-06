Leonardo surpreende ao zerar bafômetro e canta para policiais durante fiscalização em rodovia

O cantor Leonardo protagonizou um momento inusitado na última quarta-feira (3) ao zerar o teste do bafômetro durante uma fiscalização da Polícia Militar Rodoviária na rodovia SP-340, em Casa Branca, no interior de São Paulo. O sertanejo estava no banco do passageiro e não tinha a obrigação legal de passar pelo procedimento, mas pediu aos agentes para realizar o teste de forma descontraída. Ao ver a luz verde do aparelho, que indica a ausência de álcool, o artista utilizou o equipamento como se fosse um microfone e começou a cantar para os policiais a frase "Hoje é sexta-feira, chega de canseira!".

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A abordagem ocorreu durante uma operação de trânsito motivada pela realização do evento Jabuticaba Rodeio Festival na região. O vídeo do encontro foi publicado pelo próprio batalhão da corporação e rapidamente ultrapassou a marca de 500 mil visualizações. Segundo a Polícia Militar de São Paulo, o teste do bafômetro não é aplicado em passageiros e, mesmo que o resultado de Leonardo fosse positivo para o consumo de bebida alcoólica, não haveria qualquer tipo de punição, já que a autuação se restringe apenas ao motorista do veículo. A polícia destacou, porém, que a atitude do cantor serve como um ótimo exemplo de conscientização sobre a importância de ir no banco do carona caso a pessoa decida beber.

Nas redes sociais, a cena gerou grande repercussão e divertiu os fãs do artista. A esposa de Leonardo, Poliana Rocha, entrou na brincadeira ao republicar o vídeo e escrever que "milagre acontece". Diversos internautas também deixaram comentários bem-humorados sobre o episódio, elogiando a postura acessível do sertanejo diante das autoridades de trânsito e até brincando que o bafômetro estaria quebrado por ter marcado o nível zero no teste do cantor.



