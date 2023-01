Leonardo surge comendo jiló com Ratinho em Apucarana e vídeo viraliza

Da Redação

O cantor Leonardo se apresentou em Apucarana no último dia (28)

O cantor Leonardo, que se apresentou em Apucarana, norte do Paraná, no último dia (28), no aniversário da cidade, se encontrou com o apresentador Ratinho, que tem uma fazendo no município. Em um vídeo publicado nas redes sociais, neste domingo (29), eles aparecem em um clima descontraído, tomando cerveja e comendo jiló.

A gravação mostra Leonardo relembrando uma fala do amigo apresentador. “Ele sempre fala no programa dele que come o jiló do Leonardo, eu nunca falei nada, ele foi lá em Goiás e realmente, comeu o jiló lá, não sei se do Leonardo mas comeu”, brincou ele.

“Não, comeu, teu jiló com ovo“, rebateu Ratinho. “E agora eu tô aqui no Paraná, em Apucarana, pra dizer pra vocês que eu comi o jiló do Ratinho. Melhor jiló que eu já comi na minha vida”, disse o cantor.

“E é cru ainda”, acrescentou Ratinho. O vídeo foi publicado nas redes sociais. O apresentador escreveu a legenda: “Amizade de milhões. Sempre bom te receber"

Já o cantor sertanejo escreveu: “Esse @oratinho é um fenômeno ” Veja: null - Vídeo por: Reprodução/Redes sociais

Cantor Leonardo exalta beleza da Catedral de Apucarana

O cantor Leonardo, que se apresentou na noite deste sábado (28) em Apucarana, norte do Paraná, dia que o município completou 79 anos, se emocionou com a beleza da Catedral Nossa Senhora de Lourdes.

No final da apresentação, ele disse que cantar olhando para a igreja foi uma oportunidade maravilhosa.

"Com certeza, o cenário que eu cantei hoje, foi o mais lindo da minha vida, com essa igreja maravilhosa de frente para o palco. Coisa mais linda do mundo. Obrigada Deus por essa oportunidade maravilhosa", falou o cantor no final do show. Milhares de pessoas acompanharam o show. Para ver, clique aqui.

