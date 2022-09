Leonardo DiCaprio pode estrelar terceira temporada de Round 6

Da Redação

Diretor de Round 6, Hwang Dong-hyuk, quer o ator na série da Netflix

O diretor de Round 6, Hwang Dong-hyuk, quer Leonardo DiCaprio na série da Netflix. Após celebrar as vitórias no Emmy, ele informou que deseja que o ator faça parte do elenco da produção.

“Não teremos um grande astro hollywoodiano na 2ª temporada. Talvez na 3ª, mas a 2ª ainda é ambientada na Coreia do Sul. Leonardo DiCaprio disse que era fã da série, então talvez a porta esteja aberta para isso. Podemos pedir para ele se juntar aos jogos!”, afirmou Hwang Dong-hyuk.

Hwang confirmou que a segunda temporada de Round 6 começará a ser filmada em 2023 e está prevista para ser lançada na Netflix em 2024.



Round 6 tornou-se um dos maiores fenômenos da Netflix: a produção sul-coreana que retrata um jogo no qual apenas um concorrente sai vivo (e rico) ostenta o posto de série mais vista do serviço de streaming.

Primeira série em língua não-inglesa indicada ao Emmy de Melhor Drama, Round 6 também disputou em outras 13 categorias, levando os prêmios de Melhor Ator (Lee Jung-jae) e Melhor Direção (Hwang Dong-hyuk).

Informações do Metrópoles.

