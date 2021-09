Da Redação

Leonardo Di Caprio elogia governadores brasileiros em post

Em post no Instagram, o ator Leonardo Di Caprio elogiou os governadores da região Norte sobre as metas para conservação e clima na Floresta Amazônica. O astro de Hollywood citou Waldez Góes (PDT), governador do Amapá; Wilson Lima (PSC), do Amazonas; e Helder Barbalho (MDB), do Pará.

continua após publicidade .

“Como resultado de uma colaboração poderosa entre Re:wild, Coldplay e Global Citizen, governadores de três estados da Amazônia brasileira (Pará, Amapá e Amazonas) estão se comprometendo com a conservação crítica e metas climáticas para um dos lugares insubstituíveis do nosso planeta: a Floresta Amazônica“, escreveu Leonardo.

Já no Twitter, o ator citou o nome dos três governadores: “Parabéns e obrigado a Waldez Góes, Wilson Lima e Hélder Barbalho pelo compromisso em proteger e restaurar nosso planeta!”.

continua após publicidade .

Hélder Barbalho agradeceu a publicação de Di Caprio, e mencionou o plano estadual Amazônia Agora, uma política para redução do desmatamento no Pará.

“Obrigado, Sr. DiCaprio! Com certeza daremos sempre nosso melhor. Não se trata apenas da nossa preciosa Amazônia, mas do mundo em que vivemos. Não há tempo a perder. É por isso que a principal política de desenvolvimento ambiental e local do Pará se chama Plano Estadual Amazônia Agora”, respondeu o mandatário do Pará.

Com informações de Metrópoles.