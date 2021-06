Leonardo Arruda revoluciona mercado de tintas no Brasil

Continua após publicidade

Da pequena Itu, no interior de São Paulo, saiu o jovem Leonardo Arruda que está revolucionando o mercado de tintas no país. Ele criou um novo revestimento de paredes que tem dado o que falar, o ‘Cimento Aveludado Perolizado’. O produto é produzido pelo sua fábrica de tintas, a Stone Colors, que tem cerca de 600 revendedores em todo Brasil.

Conhecido como ‘Leo Tintas’, Leonardo teve uma infância e adolescência pobre, e começou a trabalhar muito cedo. Aos 9 anos já entrega panfletos pelas ruas da cidade e aos 14 era estoquista em uma loja de sapatos. Mas foi aos 19 anos que teve o primeiro contato com o mundo da construção, quando foi ser gerente comercial de uma fábrica de máquinas de tintas.

Depois de um tempo trabalhando por lá decidiu que era hora de ter sua própria empresa. Saiu de lá, e aos 22 anos abria sua primeira loja de tintas. Lá comercializava as principais marcas do mercado e os negócios iam muito bem. Mas Leonardo queria mais.

Foi então que, aos 32 anos, criou o revestimento de parede que iria mudar sua vida. O ‘Cimento Aveludado Perolizado’ virou febre nacional depois que o jovem fez diversos vídeos explicando sobre o produto em suas redes sociais. Logo todo mundo já queria usar também.

Sua pequena loja de revendas já não dava conta do recado e ele precisava de um espaço para produzir em larga escala o novo revestimento. Foi então que nasceu a ‘Stone Colors’, sua fábrica de tintas que tem conquistado o Brasil e virou referência no setor.

Foi pioneiro na venda de tintas on-line e passou por grandes perrengues no começo. Como sua empresa cresceu muito rápido, o capital de giro acabou e ele era muito novo no mercado para conseguir crédito no banco ou com fornecedores. Chegou pensar em desistir, mas respirou fundo e seguiu em frente.

Passado o susto desse primeiro momento, deu a volta por cima e hoje sua loja não é mais uma revendedora de marcas famosas, e sim representante de sua fábrica de tintas. E não é mais pequenina. Daquela loja inicial de apenas 27m³, hoje ele tem um espaço de 2.500m² para atender o público.

Mas ele ainda acha pouco e quer expandir para todo país. Mesmo já atendeu vários cantos do Brasil pelo atendimento on-line, quer poder ter as lojas físicas em vários locais também. mas é claro que a pandemia deu uma pausa nos projetos futuros de Leo, mas nada que o tempo não possa resolver.