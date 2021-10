Da Redação

Leo Stronda mostra queimaduras após acidente doméstico

Após receber alta, Léo Stronda usou seu Instagram para mostrar os cuidados que está tendo com as queimaduras provocadas por um acidente com um botijão de gás.

"Mais um dia de curativos em casa. Graças a Deus está progredindo bastante o machucado, a queimadura. Está bem vermelho ainda o braço, mas está melhorando, graças a Deus", disse o cantor, que aproveitou para agradecer o apoio de fãs e da namorada. "Minha enfermeirinha".

Léo, que integrou a décima edição de A Fazenda, teve queimaduras de 2º grau na parte dos braços e das costas após a explosão, ficando com 30% do corpo queimado. Passou por cirurgias plásticas e agora se recupera em casa.

Na semana passada, o cantor falou sobre o processo de cicatrização. "Os médicos falaram que a minha cicatrização foi supreendentemente rápida devido a rotina de atleta que eu tenho. Meu metabolismo acelerado fez com que eu comesse mais e isso acelerou o processo de recuperação", contou o fisioculturista.

