Léo Santana se defende após alusão ao diabo: "Podemos ter exagerado"

Léo Santana está sendo criticado nas redes sociais após, supostamente, ter feito uma alusão ao diabo durante a abertura do "Baile do Santinha". O cantor exibiu em um dos telões a imagem de um homem, sem camisa e com chifres e vestindo uma calça vermelha. O registro viralizou e virou assunto principalmente entre o público evangélico. Veja abaixo.

Léo utilizou as redes sociais para se manifestar. Ele explicou que pode ter exagerado, reforçou que é um “homem de Deus” e detalhou a temática do show. “Eu sou um homem de Deus, além de toda a minha base familiar e amigos. Mas sobre o que viralizou do Baile da Santinha, um projeto que rodamos o Brasil inteiro, quer por sinal vai completar 10 anos de existência, sabe que é um projeto muito temático, que brinca com a ideia de céu e inferno, do diabinho e santinha, de quem é você no baile”, relatou o artista.

O cantor admitiu que pode ter exagerado nas imagens. “Pode ser que a gente tenha exagerado na imagem do LED, do conteúdo, mas quem sabe da minha crença sou eu, que adoro um único Deus. Se ouve essa dúvida, pode tirar. Aquilo é só uma alusão sobre a brincadeira que levamos para o Baile da Santinha”, declarou.

Por fim, ele disse que voltou para ver as imagens e disse que não vai mais usar em seus shows. “No mesmo conteúdo de LED tem a imagem da santinha, vestida de branco, pra ter essa alusão. E não vamos mais usar essa imagem. Assistindo agora ficou um pouco exagerado”, encerrou.

VEJA:

Abertura dos shows de Leo Santana, onde o cantor aparece com chifres e rabo em meio ao fogo, choca crentes:



"Quando chegar o 'Dia', não acharão graça nenhuma."pic.twitter.com/vXF9BYXDIN — PAN (@forumpandlr) November 25, 2023

*Com informações Metrópoles.

