Leo Picon mostra partes íntimas durante vídeo ao vivo de Jade; veja

Os irmãos Leo e Jade Picon mostram um excelente relacionamento nas redes sociais. Ele, como é mostrado em vídeos, gosta de pegar no pé da ex-BBB22. No entanto, durante um vídeo que a jovem gravava para postar, o ex-De Férias apareceu para mostrar a genitália. Mesmo assim, a gravação foi ao ar.

“Estávamos em uma casa na Califórnia e ela estava fazendo uma dancinha. Fui zoar ela, uma coisa entre a gente. Ai eu peguei e falei: ‘Ah, filma meu saco’. Puxei o saco e coloquei na tela”, relembrou Leo Picon, em entrevista a Marília Gabriela.

Leo Picon, então, revelou que não se importou com a publicação. “[A Jade] postou, mas ela sabe que eu não me importo com essas coisas. Tenho uma parada na vida que, o que eu faço, eu não tenho nenhum problema de as pessoas ficarem sabendo”, acrescentou.

Por fim, o ex-De Férias revelou que tem uma competição saudável com a irmã e que tem uma boa relação com Jade Picon. Leo também afirmou que se sente orgulhoso de ver a irmã caçula conquistando as coisas que almeja.

As informações são do Metrópoles.

Veja:

leo picon simplesmente sem limites KKKKKKKKKKK pic.twitter.com/KPKRnKiZDR — jú (@jucitt) April 15, 2022





