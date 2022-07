Leo Lins insinua 'censura' depois de piada polêmica; assista e entenda

Da Redação

Na postagem, ele insinua censura, com uma foto em que aparece amordaçado

Leo Lins se manifestou em seu Instagram nesta segunda-feira, 04, depois da polêmica envolvendo uma piada que ele fez durante um show sobre uma criança com uma condição chamada hidrocefalia. Na postagem, ele insinua censura, com uma foto em que aparece amordaçado e com as mãos algemadas, após ser demitido do SBT. Além disso, Leo publicou um print de uma ameaça que sofreu nas redes sociais.

O humorista também destacou um vídeo antigo, onde aparece segurando uma agulha e explica que o objeto, assim como o humor, serve para "estourar bolhas e tornar as pessoas mais resistentes". A comparação não agradou o público e Lins recebeu duras críticas.

No último final de semana, em um show, Leo Lins fez um deboche contra uma criança com hidrocefalia. O humorista cita o Teleton, que arrecada dinheiro em ações do SBT para fornecer tratamento a crianças e adolescentes com deficiência.

"Eu acho muito legal o Teleton, porque eles ajudam crianças com vários tipos de problema. Vi um vídeo de um garoto no interior do Ceará com hidrocefalia. O lado bom é que o único lugar na cidade onde tem água é a cabeça dele. A família nem mandou tirar, instalou um poço. Agora o pai puxa a água do filho e estão todos felizes", disparou Lins.

Assista o vídeo:

Em nota, a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente) repudiou a 'piada' de Léo Lins e informou que a fala do ex-integrante do quadro do programa The noite, comandado por Danilo Gentili, configura crime.



"A AACD repudia veementemente a 'piada' feita por Leo Lins em vídeo divulgado recentemente nas redes sociais do comediante. Em uma fala extremamente infeliz e bastante capacitista, ele ataca pessoas com hidrocefalia, chama as pessoas com deficiência de "crianças com vários tipos de problemas" e mostra desrespeito aos moradores do Ceará", diz trecho do comunicado.

Após a grande polêmica, Leo deixou o time de contratados do canal de Silvio Santos. "Ele não faz mais parte do elenco do SBT", diz a nota enviada pela assessoria de imprensa da emissora.

Com informações do portal uai entretenimento

