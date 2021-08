Da Redação

Léo Dias se revolta com Biel e Thays e dispara: 'mentirosos'

O colunista do Metrópoles e jornalista das celebridades, Léo Dias não está nada contente com o casal ex-A Fazenda Biel e Thays, após ter sido 'enganado' por eles.

O cantor Biel inventou uma história de que Thays estaria grávida, fazendo com que Léo Dias postasse em seu portal isso como se estivesse dando a notícia em primeira mão, mas acabou caindo em uma trollagem, a ex-peoa respondeu aos fãs e acabou desmentindo o bafafá: “Minha gente, queríamos tanto que essa notícia fosse verdade. Tanto eu como ele sonhamos em sermos papais. Com toda certeza eu, a própria, daria essa notícia e de uma forma bem especial Família, amo vocês demais e só pro isso estou vindo aqui falar”, disse ela, na época da fofoca.

Foi então que Léo Dias resolveu aparecer em seus stories, muito indignado e revoltado e em uma série de vídeos ele fez vários desabafos: “Muita gente me procurou aqui para eu parar de brigar na internet, porque eu não sou mais essa pessoa. Sou uma pessoa evoluída, da paz, não brigo mais. Quer brigar comigo? Briga sozinho. Mas certas coisas, na boa… principalmente quando referem-se à minha profissão e eu tô aqui para defender a classe jornalística. Eu não admito essas personalidades que usam a imprensa para fazer lançamento de música, lançamento de clipe, lançamento de qualquer que seja”, começou dizendo.

Depois ele citou nome de mais pessoas, como Pocah e Viih Tube, que criaram fakenews para trollar seus seguidores, e acabaram sendo noticiados por Léo, que no final das contas acaba saindo como mentiroso por querer dar as notícias em primeira mão: “Eu tô aqui para divulgar seu trabalho, eu não cobro não, agora mentir? Como o Biel fez para lançar música? Não dá. Viih Tube? Criar fake news para fazer lançamento? Eu gosto tanto de ser empresário, cara, trocamos várias ideias aqui. Pocahontas? Fingir separação e término de noivado para chegar na mídia? Gente, o que essas pessoas fazem? Vocês estão brincando com a imprensa. Presta atenção: para toda ação, existe uma reação”, continuou.

O colunista também jurou vingança aqueles que o fizeram de bobo. E o que resta é aguardar para saber o desfecho de mais uma polêmica no mundo dos famosos.

Com informações: Diva&Poderosa