Leo Dias é visto dando beijo em rapaz durante festa

O influenciador digital Carlinhos Maia compartilhou um flagra inesperado com seus fãs nos stories do Instagram na madrugada desta quarta-feira, 29. Isso porque ele flagrou o colunista Leo Dias dando um beijo durante uma festa da Casa da Barra.

O flagra mostrou o colunista conversando ao pé do ouvido com um rapaz e depois dando um selinho nele. Na legenda, Carlinhos disse: “Passado, Leo Dias. Hoje você é a fofoca”.

Porém, a identidade do rapaz que ele deu o selinho ainda não foi revelada publicamente.

Leo Dias disse que tem planos de se casar

Em setembro deste ano, o colunista Leo Dias surpreendeu os telespectadores do programa Fofocalizando, do SBT, ao contar que quer se casar em breve.

"Tá todo bom, tudo nos conformes", disse ele logo no início da atração. Foi então que o diretor soprou a história nos ouvidos dos colegas. Chris Flores foi ao delírio e pediu mais informações para o profissional que se mostrou constrangido com a exposição. "Que história é essa? Pelo amor de Deus", declarou ela.

Leo Dias então confirmou a notícia e disse que a união vai acontecer ainda nesta semana. "Vou casar e é essa semana. É pra regularizar as coisas, já que estamos morando juntos", avisou ele que ainda deu detalhes da cerimônia. "Eu vou me casar aqui em São Paulo. Facilita a vida dele. Se vai durar uma semana, dois meses… não sei", disse.

Leo Dias chorou ao falar de Chris Flores

O colunista Leo Dias protagonizou um momento de emoção durante o programa Fofocalizando, do SBT. Ele caiu no choro ao falar sobre a apresentadora Chris Flores, que fez aniversário na terça-feira, 24, e foi homenageada pelos colegas de trabalho.

Na atração, Chris contou que vai sair de férias por algumas semanas. Então, Leo Dias se emocionou e disse: “Só queria falar uma coisa: não nos abandone, por favor”. Ao ver a emoção dele, ela agradeceu: “Te amo, muito obrigada. Você é muito especial, todos nós somos muito especiais, sabe? É isso”.

Nas redes sociais, Leo Dias também compartilhou um texto sobre a amizade de vários anos com Chris Flores. "Eu e Chris Flores não somos de hoje… Chris foi minha chefe quando trabalhávamos na Contigo lá em 2001. Eu era repórter da noite, trabalhava fazendo o flagra dos famosos e ela era minha editora. E com tanto tempo de amizade, posso dizer: Chris Flores nunca esteve aqui a passeio, ela não caiu de paraquedas em lugar nenhum, ela conquistou seu espaço porque é MERECEDORA. Simples assim. Uma jornalista excepcional, amiga e dedicada em tudo que se propõe. Amor, feliz aniversário! Te desejo sempre as melhores coisas. Estaremos sempre juntos! Amo você", disse ele.

