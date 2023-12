Leo Dias ameaça deixar programa após matéria sobre traição

Siga o TNOnline no Google News

Leo Dias teve um caso de traição exposto na última quarta-feira (29/11). Durante a festa de Carlinhos Maia, ele foi flagrado beijando outro homem. Nesta sexta-feira (1º/12), durante o Fofocalizando, do SBT, o jornalista ameaçou deixar o programa quando o assunto foi mencionado.

Cartolano, um dos apresentadores da atração, anunciou: “A nossa produção é tão legal com o Leo, que a gente fez uma reportagem especial ouvindo todos os lados”. Imediatamente, Leo Dias se levanta do sofá e tenta sair do programa. “Vocês estão de sacanagem”, disse.

As outras pessoas presentes impedem a saída dele do Fofocalizando e o jornalista volta a se sentar. Rindo, na sequência, Cartolano conta que a veiculação da matéria não passa de uma brincadeira da produção, apesar da traição realmente ter acontecido.

