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TRISTEZA

Leo Chaves, da dupla com Victor, lamenta morte do pai: ‘Difícil te perder’

Ele usou as redes sociais para publicar uma homenagem de despedida ao pai, Ronald Zapala

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.04.2026, 11:32:45 Editado em 29.04.2026, 11:32:41
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Leo Chaves, da dupla com Victor, lamenta morte do pai: ‘Difícil te perder’
Autor Foto: Instagram/Reprodução

O cantor Leo Chaves, irmão e dupla sertaneja de Victor Chaves, usou as redes sociais para publicar uma homenagem de despedida ao pai, Ronald Zapala. O patriarca da família dos cantores faleceu aos 75 anos na última terça-feira (28).

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Em seu perfil oficial, Leo compartilhou um vídeo especial do pai em um dia de pesca e destacou que usará os ensinamentos do patriarca para conseguir enfrentar este momento delicado: “Tá difícil te perder pai, mas a gente aprendeu a ser forte, e você ensinou!“, escreveu o artista.

“A gente vai pescar numa próxima! Valeu por tudo que deixou, muito aprendizado! Suas palhaçadas ficam aqui no peito!“, completou o cantor. Nos comentários da publicação, inúmeros amigos e fãs dde Leo Chaves eixaram mensagens carinhosas à família, desejando muita força para conseguir seguir em frente.

“Meus sentimentos, querido! Abraços bem apertado em todos vocês“, disse um seguidor. “Meus sinceros sentimentos! Que Deus conforte o coração de vocês“, falou outro. “Honrar as lembranças e os ensinamentos é a melhor coisa que podemos fazer por nossos pais. Meus sentimentos“, declarou um terceiro.

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Um post compartilhado por Leo Chaves (@leochaves)


Informações: Revista Caras

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ensinos familiares homenagem leo chaves Luto Pais Victor Chaves
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