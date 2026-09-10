Lenda do jornalismo esportivo, Claudio Carsughi morre aos 93 anos

O jornalista esportivo ítalo-brasileiro Claudio Carsughi morreu nesta quinta-feira (10), aos 93 anos. A informação foi confirmada por sua filha, Claudia Carsughi, em publicação nas redes sociais. O profissional estava internado há 27 dias tratando uma infecção respiratória, mas não resistiu às complicações do quadro de saúde. Reconhecido como uma das maiores referências da imprensa automotiva e esportiva no país, o comunicador recebeu homenagens de pilotos, narradores e colegas de profissão logo após a confirmação de seu falecimento.

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Nascido em Arezzo, na Itália, em 13 de outubro de 1932, Carsughi mudou-se para São Paulo com a família em 1946. Embora tenha ingressado no curso de Engenharia Civil na Universidade de São Paulo (USP), redirecionou sua trajetória para o jornalismo ainda jovem. Em 1950, atuou como correspondente do jornal italiano Corriere dello Sport durante a cobertura da Copa do Mundo realizada no Brasil. No mesmo ano, começou a acompanhar a temporada inaugural da Fórmula 1, categoria que se tornaria uma das marcas registradas de sua carreira.

Ao longo de mais de sete décadas de profissão, o jornalista construiu uma trajetória sólida no rádio, na televisão e na imprensa escrita. Sua passagem de maior destaque ocorreu na Rádio Jovem Pan, onde atuou por décadas como comentarista de automobilismo e futebol. Na televisão, marcou época no canal SporTV no final dos anos 2000. Na mídia impressa, trabalhou nos jornais Jornal da Tarde e Placar, além de assinar reportagens para veículos internacionais como Tuttosport e La Stampa.

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Carsughi também deixou contribuição decisiva para o jornalismo automotivo brasileiro. Entre 1974 e 1990, foi o responsável pelas avaliações e testes técnicos de veículos na revista Quatro Rodas, consolidando-se como autoridade no setor antes de se afastar das coberturas diárias.