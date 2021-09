Da Redação

Leeds United é pioneiro na venda de produtos pelo TikTok

Os clubes de futebol estão entrando em uma nova era, e a cada dia novas equipes têm se associado a plataformas de tecnologia, buscando maneiras de aumentar o engajamento dos torcedores. Com isso em mente, o Leeds United, que disputa a Premier League (Campeonato Inglês), fechou uma parceria pioneira com um dos aplicativos mais populares da atualidade, o TikTok. Dessa forma, a equipe inglesa se tornou o primeiro clube de futebol do planeta a vender os seus produtos oficiais através do app de compartilhamento de vídeos.

O contrato assinado por ambas as partes prevê que os comandados de Marcelo Bielsa poderão adicionar uma aba “Compras” ao seu perfil na plataforma e marcar os produtos dentro dos vídeos que compartilharem na rede. Essa novidade coincide com o lançamento do terceiro uniforme do clube, um modelo criado pela Adidas e que já está sendo comercializado no perfil do Leeds United no TikTok, para seus mais de 440 mil seguidores.

Segundo o Chefe Global de Estratégia de Conteúdo e Digital do Leeds United, Aaron Duckmanton, “vimos um grande envolvimento no TikTok desde que chegamos na plataforma. Ao integrar nossos produtos de varejo ao TikTok, esperamos não apenas atrair novos públicos para o Leeds United, mas também fornecer uma experiência de compra perfeita para os fãs na plataforma”. A parceria entre o time inglês e o TikTok ocorre em um momento em que o app havia acabado de fechar um acordo com a plataforma de e-commerce Shopify para testar um novo serviço de compras através do aplicativo, algo semelhante ao que já está sendo implementado pelo Instagram.

Ambiente digital em destaque

Há algum tempo que vários produtos e serviços têm sido comercializados com uma maior frequência através de plataformas online do que em estabelecimentos físicos, já que a comodidade e praticidade oferecidas pelo ambiente virtual são praticamente insuperáveis, algo que tem sido bastante valorizado pela clientela. Dessa forma, é inconcebível que qualquer empresa de médio/grande porte que comercializa um produto ou serviço não conte com um site ou plataforma online.

E o período de crise sanitária, acelerou ainda mais esse processo de digitalização, já que para garantir o distanciamento social, as pessoas aderiram com maior facilidade à compra e venda de produtos e serviços através da internet. Hoje em dia, até mesmo o entretenimento digital tem recebido um maior destaque, e uma prova simples disso é a popularidade dos cassinos online do Brasil, que conseguem rivalizar com qualquer casa de jogos do planeta. Isso porque as plataformas virtuais de jogatina conseguem oferecer uma experiência completa aos amantes da prática, com uma diversidade enorme de jogos que agrada a todos os gostos, além dos vários bônus que permitem até mesmo que os usuários joguem gratuitamente.

Recentemente, com a transferência de Cristiano Ronaldo para o Manchester United, foi possível observar todos os benefícios de ser um e-commerce - a camisa 7 do clube com o nome do craque estampado bateu o recorde de vendas em apenas 24 horas após o seu lançamento. E apesar de ter uma fila de torcedores do lado de fora do Old Trafford para adquirir o manto dos Red Devils, foi na loja oficial online que os números surpreenderam.

Quatro horas depois da revelação de que o craque português vestiria novamente a camisa 7, a loja online do United bateu o recorde da maior quantidade de vendas em um único dia num site de artigos esportivos fora da América do Norte. E apenas a primeira hora de comercialização bateu o melhor dia completo de vendas do United Direct, site oficial de mercadorias do time inglês.