Leão: Nesta fase conseguirá dar incentivo à família

Quem nasceu hoje

Quando inicia um projeto, nada o fará desistir. A determinação é seu ponto forte. Preza a liberdade no que se refere ao modo de atuar. Um de seus maiores objetivos é por um mundo melhor. É prestativo, verdadeiro e paciente.

Alerta

Os capricornianos continuam recebendo a influência do alerta, e os astros aconselham rotina durante este período. Não entre de cabeça em negócios duvidosos e mudanças profissionais. Evite ser intransigente com seu par afetivo e família.

Áries – Um dos pontos importantes desta fase para seu progresso profissional é justamente o grande número de colegas, chefes ou sócios que devem dar total apoio. Novidades nos negócios. Motivação no amor. C. 243 M. 6478

Touro – Você tem a chance de resolver problemas domésticos, mas não misture os negócios com a família. Diálogo estimulado com a pessoa amada. Não discuta com Capricórnio e Aquário. C. 462 M. 0397

Gêmeos – Dia que encontrará um campo favorável para mudanças que vem planejando para a vida financeira. Bom período para assinar contratos e documentos. Vem ajuda do seu amor. C. 698 M. 4256

Câncer – Você passa por um excelente período para inovar no trabalho e negócios. Boas relações com pessoas que tem os mesmos interesses ou estão envolvidas no seu setor financeiro. Amor protegido. C. 926 M. 2713

Leão – Nesta fase conseguirá dar incentivo a família e acertar as contas. Muita segurança nos negócios e trabalho. Afaste os invejosos. Estabilidade com a vida afetiva, paixão para todos. C. 315 M. 9689

Virgem – Domingo o Sol passa a transitar no seu signo trazendo sucesso, saúde e paz. Ideias criativas e colaboração nos seus projetos profissionais e os ligados à família. Mais carinhos do seu amor. C. 109 M. 5831

Libra – Período que deve usar cautela nos assuntos do trabalho e vida familiar. Vênus, esta no seu signo o que contribui para acertos afetivos e financeiros. Com equilíbrio passará tudo com rapidez. C. 511 M. 4892

Escorpião – Vênus na sua desfavorável 12ª casa traz alguns problemas na área afetiva. Use a influência das amizades para realizar seus planos. Evite exageros nas finanças. C. 804 M. 1020

Sagitário – A Lua no seu signo deixa você mais tranqüilo. Resolução de problemas do trabalho. Conte com solução de alguns negócios ligados à família. Pode viajar. C. 639 M. 7507

Capricórnio – Seu dia é de alerta, evite impor seus pontos de vista com quem trabalham ou negocia. O ideal é rotina e equilíbrio em conversas com a família. A impaciência com seu amor traz desgastes. C. 370 M. 5645

Aquário – Fase de sucesso financeiro, pode ir as compras, viagens e iniciar projetos de trabalho. Lute pelos interesses da família. Facilidade para se expressar e com isso novos amigos. Amor com sensualidade. C. 787 M. 8968

Peixes – A sua dedicação no trabalho renderá resultados compensadores à curto prazo. Organize novos negócios, invista mais na sua profissão e conte com a colaboração da família. Maior afinidade no amor. C. 053 M. 3174