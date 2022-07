Leandro Lima mostra filho recém-nascido brincando com gato; assista

Da Redação

Toni veio ao mundo no dia 03 de junho, dentro do carro, a caminho da maternidade, em São Paulo

Nesta quinta-feira (14), Leandro Lima, o Levi de Pantanal, compartilhou um momento do seu dia a dia com seus seguidores do Instagram e gerou comoção. O ator postou um vídeo mostrando seu filho recém-nascido, Toni, do casamento com Flavia Lucini, brincando com o gatinho de estimação da família.

Pode ser uma cena normal do cotidiano, mas a fofura foi tanta que o momento viralizou nas redes sociais e deixou os fãs do ator babando pelo seu filho. "Compartilhando a maior fofura que vocês vão ver hoje. Toni e seu melhor amigo", escreveu Leandro na legenda do registro

Toni veio ao mundo no dia 03 de junho, dentro do carro, a caminho da maternidade, em São Paulo. O ator dirigia o veículo e a mulher estava no banco de trás e contava com o auxílio da doula e psicóloga perinatal Joana Sepreny. "Tudo o que a gente planejou deu errado, mas toda a preparação que a gente fez, fez com que desse certo", disse o casal ao Fantástico.



Levi ainda é pai de Giulia Lins, de 21 anos, de um relacionamento anterior.

Fonte: Revista Quem.

