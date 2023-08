Léa Garcia morre aos 90 anos durante Festival em Gramado

Uma das grandes damas da dramaturgia, a atriz Lea Garcia morreu nesta terça-feira (15), aos 90 anos. A artista estava em plena atividade e aguardava no Rio Grande do Sul, a homenagem que receberia no Festival de Gramado neste sábado, 19 de agosto.

A informação foi confirmada pelos familiares da estrela em uma publicação nas redes sociais. "É com pesar que nós familiares informamos o falecimento agora na cidade de Gramado da nossa amada Léa Garcia", diz a mensagem.

O filho e empresário de Léa, Marcelo Garcia, informou que a atriz teve um infarto. Ela chegou a ser encaminhada para o Hospital Arcanjo São Miguel, mas chegou sem vida.

Nota do Festival de Cinema de Gramado:

É com imenso pesar que a organização do Festival de Cinema de Gramado informa que a atriz Léa Garcia faleceu na madrugada de hoje (15), no hotel que estava hospedada em Gramado. A atriz receberia o troféu Oscarito na noite de hoje, ao lado de Laura Cardoso. De acordo com o Hospital Arcanjo São Miguel, a causa da morte foi um infarto agudo do miocárdio.

Atriz foi um ícone:

Lea Garcia foi uma pioneira nas artes dramáticas. Tem em seu currículo um feito raro: a indicação ao prêmio de melhor interpretação feminina no Festival de Cannes em 1957 por sua atuação no longa Orfeu Negro, considerado um dos melhores filmes de todos os tempos.

Entre outros papeis marcantes, a atriz estrelou a histórica montagem de Orfeu da Conceição (1956) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e o longa Filhas do Vento, pelo qual ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Gramado em 2003.

Sempre presente em novelas da Globo, o último trabalho da atriz foi em Sol Nascente (2017). Ela ainda atuaria nos seriados Arcanjo Renegado e Mister Brau. Ela era uma referência para atores e atrizes negros, já que foi uma das que conseguiram romper o racismo nas produções dramatúrgicas.

