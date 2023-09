Lázaro Ramos e Taís Araujo comemoram 19 anos de casamento: "Viva nós"

Siga o TNOnline no Google News

Nesta quarta-feira (13), Lázaro Ramos emocionou os seguidores dele com uma homenagem que postou nas redes sociais pelo aniversário de 19 anos de casamento com a esposa, a atriz Taís Araujo. No post, o astro compartilhou diversos momentos ao lado da amada, incluindo viagens internacionais, passeios e trabalhos que realizaram em parceria, entre outros.

"Dezenove momentos do nosso mundinho para celebrar o dia de hoje. Estamos completando 19 anos de casamento e é incrível o quanto eu continuo te amando cada dia mais, mozinho. Celebro o nosso amor, nossa parceria, nossos humores, nossa vida e nossos lindos frutos, João e Maria", iniciou.

"Todos os dias nós escolhemos, renovamos nossos votos, nos reconstruímos e recasamos. Eu amo dividir essa vida com você e amo a gente. Viva a nós! Love you", escreveu o ator e diretor. Nos comentários da homenagem, a atriz se declarou: “Te amo, meu amor…amo tudo que a gente tem construído! Muito obrigada por segurar na minha mão e caminhar comigo”.

Ela também!



Taís Araujo também prestou uma homenagem ao marido, com um vídeo repleto de momentos especiais e divertidos vividos pelo casal. "A gente deseja ficar junto e a gente sonha junto. E eu? Eu desejo você e desejo realizar meus sonhos ao seu lado, mozinho. Feliz 19 anos e obrigada por ser esse companheiro tão incrível! Te amo!", declarou.

Os fãs do casal encheram ambas as publicações com comentários: “Viva vocês!Obrigado pelo lindo exemplo”, escreveu um, “Que história linda de amor e parceria vocês construíram. Que família linda!”, elogiou outro, “Que esse amor lindo sempre prevaleça e permaneça!”, desejou uma terceira.

Lázaro Ramos e Taís Araujo se conheceram em 2004, nos Estúdios Globo, e em menos de um ano de namoro decidiram morar juntos e oficializar a união. Considerados grandes ícones da televisão brasileira, contracenaram juntos pela primeira vez em 2006, na novela "Cobras e Lagartos". Os atores são pais da dupla João, de 10 anos, e Maria, de 7.



Fonte: Revista Caras.

