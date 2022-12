Lavínia Vlasak: saiba por onde anda a atriz de O Rei do Gado

Da Redação

A atriz Lavínia Vlasak (46) interpretou a personagem Lia na novela O Rei do Gado, exibida originalmente entre 1996 e 1997 e sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo, em 2022. Com a reprise da trama, o público quer saber: por onde anda a atriz?

Lavínia fez a sua estreia em novelas em O Rei do Gado, quando interpretou a filha de Bruno (Antonio Fagundes) e Léia (Silvia Pfeifer), irmã de Marcos (Fabio Assunção) e apaixonada por Pirilampo (Almir Sater). Ao longo dos anos, ela atuou em várias novelas, como Anjo Mau, Força de Um Desejo, Mulheres Apaixonadas, Prova de Amor e Vidas Opostas.

A última participação dela em uma novela foi em Bom Sucesso, de 2019, quando reinterpretou a personagem Natasha Oliver, que era da novela Totalmente Demais.

Recentemente, a atriz esteve no programa Faustão na Band e contou que decidiu ficar mais longe da TV para acompanhar de perto o crescimento dos filhos nos últimos anos. Ela é mãe de Felipe, de 13 anos, e Estella, de 10 anos, frutos do casamento com Celso Colombo Neto. Atualmente, ela é presença frequente nas redes sociais e costuma compartilhar momentos de sua vida com os fãs em seu perfil no Instagram.

Com informações do portal Caras.

