Laura Cardoso critica novelas da atualidade: 'Prefiro as do meu tempo'

Um dos maiores nomes da televisão brasileira, a atriz Laura Cardoso, de 96 anos, revelou que não se adaptou às tecnologias usadas pela atual geração de atores em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo. Ele ainda afirmou que prefere as novelas de sua época.

“Não gosto de tecnologia. Enche o saco. Tudo que é técnico é frio. Gosto mais do normal, do natural. Gosto de representar quando a vontade vem, quando o gesto vem, quando a fala vem. Eu prefiro [as novelas] no meu tempo porque era difícil de se fazer”, afirmou Laura.

A atriz já reclamou mais de uma vez publicamente de quando uma diretora interrompeu sua interpretação no meio para ajustar equipamentos e enquadrar melhor outra atriz. A artista também disse acreditar que os autores estão mais tímidos no desenvolvimento de histórias.

“Sinto que a gente está mais preso. No começo, como [a televisão] era invenção, a gente tinha que criar. Saía mais espontâneo e melhor. Hoje tem muita censura. Nas falas, nos gestos, em tudo. Naquele tempo havia, mas não tanto”, completou ela.

Com informações do Metrópoles.

