Latino diz que perdeu R$ 30 milhões em corridas de cavalo

Em uma conversa no podcast Inteligência LTDA, o cantor Latino relatou que já perdeu mais de R$ 30 milhões em apostas em corridas de cavalo na década de 1990.

“Eu ganhei muito dinheiro de 1992 a 1996. Foi, assim, milhões. Gravei na gringa, enfim… Muito sucesso. Consequentemente, muitas mulheres, shows e filhos. Era muito jovem, não tinha a cabeça que eu tenho hoje e me viciei em corrida de cavalos. Perdi tudo. Por baixo, perdi uns R$ 30 milhões. Apostas altas”, revela.



De acordo com o cantor, ele cancelou shows, fez empréstimos e vendeu bens para poder continuar apostando. “Quebrei, fui ao zero, fiquei devendo a muita gente e não tinha condições de pagar. Fiquei muito na merd*”, relembra Latino.

“Foi nessa época que eu tive depressão, síndrome do pânico… Fiquei muito mal. Fiquei devendo agiota e lembro que os caras queriam me matar, caso eu não pagasse. Então eu fiquei muito fora da curva”, disse o artista.

No bate-papo, Latino afirmou que acabou “jogando no lixo” seus primeiros cinco anos de carreira e que acabou tendo uma esperança de retomada quando conheceu Kelly Key. A relação, porém, não vingou e o cantor só voltou às paradas com Festa no Apê, em 2000.

“Ela estourou, infelizmente a nossa relação não deu certo. Ela seguiu a vida dela e eu continuei quebrado. Fiquei mal, porque aí eu já estava com a carreira em baixa, a menina que eu estava não queria ficar comigo e minha autoestima foi para o saco”, finalizou o cantor.

