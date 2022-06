Latino acusa Simone & Simaria de copiarem sua música

Da Redação

Latino afirmou que qualquer pessoa que conheça sua música vai associar ao novo sucesso da dupla Simone & Simaria

Alguns meses após a dupla Simone & Simaria lançar a música Amiga, o cantor Latino acusou as irmãs de copiarem a história e a dinâmica de gravação do clipe de sua música Amigo Fura Olho.

À colunista Fábia Oliveira, do Em Off, Latino afirmou que qualquer pessoa que conheça sua música vai associar ao novo sucesso da dupla Simone & Simaria.

“Amiga com certeza é uma adaptação. Não vou nem dizer que é plágio, mas uma inspiração de uma música nossa, minha e do Daddy Kall. É só você pegar o lance de um falando pro outro, aconselhamento, sentado no bar…”, disse ele.

Apesar de dizer que não daria a música como plágio, ele apontou que a canção é uma “inspiração quase que imitada”:

“É só ouvir a música delas e a minha que dá pra entender que é uma inspiração quase que imitada. Qualquer pessoa que lembra de Amigo fura olho de 10 anos atrás, vai ver que elas se inspiraram completamente em cima da nossa.”

Daddy Kall, que faz parceria com Latino na canção, contou que os seus fãs pediam que ele ouvisse a música para ver as coincidências. “Depois que elas fizeram essa música, meu Instagram não parou, todo mundo pedindo para eu dar uma olhada no vídeo e eu fui lá ver. Realmente, achei muitas semelhanças”, contou.

“Eu achei muito parecido, mas só elas podem dizer se olharam o clipe pra se inspirar. Se foi uma homenagem… Não tem nenhum problema”, completou o DJ.

