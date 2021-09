Da Redação

Lary Bottino entra em 'A Fazenda' nesta sexta-feira

Segundo informações do Uol, a ex-participante do De férias com ex, Lary Bottino, deve entrar em 'A Fazenda' nesta sexta-feira (1º). A influencer está ciente dos acontecimentos do programa até a desistência de Medrado, logo, não tem conhecimento da expulsão de Nego do Borel.

Ainda de acordo com o site, Lary já era reserva da edição e foi escolhida por Rodrigo Carelli, diretor do reality, que tem gostado das confusões causadas pelo grupo de participantes que já se conhecia antes da atração. A influenciadora é amiga de Gui Araújo e deve ser um reforço para o 'grupão'

A entrada de Lary pode causar ainda atritos com Rico Melquiades, que participou da mesma edição que a influenciadora no reality da MTV, De férias com ex Brasil.

Com informações: Correio Braziliense