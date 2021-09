Da Redação

Lary Bottino deve assumir vaga de Medrado em A Fazenda

Após Fernanda Medrado tocar o sino de 'A Fazenda' e pedir para sair do reality, a produção do programa decidiu substituir a rapper com outra participante em seu lugar.

continua após publicidade .

De acordo com o colunista Flavio Ricco, do R7, quem substitui a cantora é a influencer Lary Bottino, ex-“De Férias com o Ex”, da MTV, e “Game dos Clones”, da Record.

Lary tem 22 anos, mora em São Paulo e está solteira. A influenciadora é uma das melhores amigas de Gui Araújo, e chegou a ser apontada como affair do influencer e possível pivô do término de seu namoro com a cantora Anitta.

continua após publicidade .

Ainda de acordo com Flavio Ricco, a entrada de Lary na “Fazenda” ainda depende de autorização médica. Ela deverá se submeter a testes de saúde e cumprir um período de isolamento.

Com informações: IstoÉ