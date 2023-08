Larissa Manoela revela dificuldades enfrentadas: 'Sem plano de saúde'

A polêmica envolvendo a atriz Larissa Manoela e seus pais continua. O Fantástico, programa da Rede Globo, trouxe novas revelações sobre o caso na noite desse domingo, 20 de agosto.

continua após publicidade

As novas informações dão conta de que Larissa Manoela estava sem plano de saúde e nem sabia disso. Em entrevista à repórter Renata Capucci, ela afirmou que ficou a par da situação em junho deste ano, em meio à negociação envolvendo as empresas em que ainda era sócia dos pais, que estava sem plano de saúde por falta de pagamento: "Eu fiquei três meses sem plano de saúde. Sem saber".

Além disso, o Fantástico conversou com a advogada da atriz, Patrícia Proetti, que revelou que nove imóveis fazem parte das duas empresas que sua cliente tinha em sociedade com os pais e das quais abriu mão. E mais uma casa comprada fora do país, em nome somente do pai e da mãe.

continua após publicidade

Ao decidir pelo rompimento, a atriz ficou só com um desses imóveis.

- LEIA MAIS: Pai de Larissa Manoela negociou maus contratos e perdeu dinheiro

"Eu tenho um apartamento que acabei de vender para poder pagar a casa em que eu estou morando hoje. E que eu tive que pegar um empréstimo para poder quitar", contou Larissa à repórter Renata Capucci.

continua após publicidade

No entanto, ao ir ao banco para solicitar o crédito imobiliário, Larissa teve o pedido negado, como explicou Patrícia. "Porque ela não tinha movimentação bancária. Não tinha histórico bancário que fosse capaz de suportar um crédito imobiliária."

Patrícia também falou sobre o uso de cartões de crédito e quando a atriz precisava pedir para comprar algo. "Depois dos 18 anos lhe eram fornecidos cartões de crédito, sim, mas ela não tinha autorização para uso. Tanto que se quisesse comprar um sapato, ela precisava pedir, (...) e o pai então autorizava e dizia inclusive em qual cartão poderia comprar."

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News