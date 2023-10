Larissa Manoela recebe elogios por foto em celebração ao Outubro Rosa

Nesta quinta-feira (26), Larissa Manoela compartilhou em seu Instagram uma foto para conscientizar suas seguidoras do Outubro Rosa. Além de uma foto, a atriz ainda escreveu um texto a fim de lembrar do mês que incentiva a prevenção contra o câncer de mama.

Na foto em preto e branco, Larissa surgiu fazendo topless e tampava os seios com uma de flor rosa. A estrela também surgiu com os cabelos soltos na foto em que ela posava olhando para a câmera.

“Chegando no fim do mês de outubro, mas ainda em tempo pra falar não só agora mas sempre, sobre a importância da prevenção e do diagnóstico de câncer de mama. Mulheres cuidem-se! Porque cuidar da nossa saúde é o compromisso mais importante que temos que ter”, escreveu a famosa na legenda do importante post.

Nos comentários, ator e noivo de Larissa, André Luiz Frambach celebrou a amada e exaltou sua beleza: “Linda demais meu amor”. A influenciadora Evelyn Regly também aplaudiu a atitude da atriz: “Deusa consciente”.

Os seguidores de Larissa também adoraram a foto e rasgaram elogios nos comentários da postagem. “Que gata”, elogiou uma fã. Outro seguidor exaltou: “Exuberante de madeixas cacheadas”. Um perfil de fãs dedicado à Larissa escreveu: “É tão gratificante em ver e saber que você incentiva mulheres a cuidar do câncer de mama, e ver você valorizando e falando sobre o Outubro Rosa”.

Um fã ainda comentou: “Sempre tão sábia e necessária”. Outra seguidora elogiou Larissa: “Maravilhosa e necessária”. Uma admiradora ainda declarou: “Você é linda demais”. E um outro perfil de fãs escreveu: “Orgulho demais, necessária”.

